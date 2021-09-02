قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس وأول أمس ارتفاعات طفيفة في درجة الحرارة، مؤكدة أنها أجواء معتادة وطبيعية خلال فصل الصيف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الثلاثاء، أن متوسط الحرارة خلال الأسبوع الجاري أعلى من الماضي بما يتراوح بين درجتين إلى 3، موضحة أن العظمى المقاسة في الظل تتراوح ما بين 36 و35 على القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية تتسم بارتفاع نسب الرطوبة، قائلة إن الرطوبة عامل مهم في فصل الصيف يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، ويجعلها أعلى من المقاسة في الظل بما يتراوح بين درجتين إلى 3.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن شهري يوليو وأغسطس، ذروة ارتفاع نسب الرطوبة، التي تتجاوز 40% ليلًا و80% نهارًا على القاهرة الكبرى.

وعن حركة الملاحة البحرية، نوهت إلى أن ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط يتجاوز 2.5 متر اليوم وغدًا، الأمر الذي يشكل خطورة على المصطافين، مضيفة أن البحر الأحمر معتدل ومهيأ لأعمال الصيد والتنزه.