ملف «المحبوسين» يسيطر على مناقشات أمناء الحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسته الثانية اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء والمنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان.

وعلمت «الشروق» أن ملف إطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا الرأي ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو التحريض عليه، سيطرت على مناقشات الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني، وتطرق الحضور إلى الحديث عن المحور السياسي باعتباره المدخل للمحورين الاقتصادي والاجتماعي.

وتستهدف الجلسة الثانية لمجلس الأمناء وضع أجندة الحوار ومواعيده وموضوعاته، حسبما أكد المنسق العام للحوار ضياء رشوان، خلال المؤتمر الصحفى لمجلس الأمناء 5 يوليو الجارى، معلنا وقتها عن تشكيل لجان نوعية وفرعية لتنظيم ذلك.

وفي 5 يوليو الجاري، انطلقت فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وخلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر المجلس عدة قرارات وهي قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.