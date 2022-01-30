عرضت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مقطع فيديو يرصد وصول تعزيزات أمنية من قوات الاحتياطي المركزي وعبر طيران، الشرطة للمناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بولايتي النيل الأزرق وكسلا، وذلك في إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع.

وبحسب الوكالة السودانية، أرسلت رئاسة قوات الشرطة هذه القوات التي وصلت في زمن قياسي وباشرت مهامها فور وصولها، حيث ساهمت في إعادة الأمور الي نصابها وتحقيق الأمن والاستقرار في تلك الولايات، ما عزز من استتباب الأمن وسط المواطنين، وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها ولاية النيل الأزرق السودانية بين قبائل الفونج وقبيلة الهوسا عن مقتل 65 شخصا. وأمس شهدت مدينة كسلا احتجاجات تضامنية من أبناء قبيلة الهوسا تصدت لها الشرطة والجيش السوداني، وسط أنباء غير رسمية عن مقتل ثلاثة أشخاص.