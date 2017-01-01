شيرين عن حسام حبيب: كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبو السعود

روت المطربة شيرين عبد الوهاب، كواليس علاقاتها بطليقها المطرب حسام حبيب خلال فترة الزواج.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "والد حسام حبيب كان المتحدث الرسمي لعلاقتنا.. أنا من القلعة وممكن أروح أهد عمارتهم بإيدي".



وأضافت: "أنا لو كنت أدمنت الأدوية زي ما قالوا وتعبت وتخنت كان هيبقى بسبب حياتي معاه.. أنا كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبو السعود".



وتابعت: "أنا مش فاضية له.. أنا بحضر أحلى أغاني وأحلى فيلم وفيه دنيا مستنياني.. لكن لما أروح أتفسح أنا وولادي وألاقي العربية تتسرق وكمان أن اللي اتهدد إنه يتعملي محضر.. فوق يابني بقى واعرف إنت بتتكلم مع مين".