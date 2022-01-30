ميقاتي يبدي أسفه للطريقة الاستعراضية الخاصة بمعالجة الاستقرار النقدي في لبنان

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أسفه «للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه».

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، قال ميقاتي، إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي، وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليست الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتابع: «قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا من الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا. والمطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك».