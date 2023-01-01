مكتب رئيس جنوب إفريقيا: بوتين لن يحضر قمة بريكس

أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة «بريكس» في البلاد، وأفاد المكتب بأن هذا قرار مشترك.

ونقلت وكالة «تاس» عن المكتب الرئاسي قوله إنّ بوتين لن يحضر قمة "بريكس" وفقا لاتفاق متبادل، على أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد صرح من قبل، بأن طلْب اعتقال بوتين خلال قمة "بريكس" أمر متهور ومخالف لدستور البلاد.

يأتي هذا فيما نقلت تقارير عن شهادة الرئيس أمام محكمة مقاطعة جوتنج الإفريقية: «في حال قررت جمهورية جنوب إفريقيا اعتقال بوتين خلال قمة بريكس المقبلة، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية، فسيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على روسيا، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية».