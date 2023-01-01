حزب المصريين الأحرار: قرار العفو الرئاسي اليوم يرد على أهل الشر

ثمن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إن القرار أسعد كل القوى السياسية المصرية، وعلى رأسها مجلس أمناء الحوار الوطني، معقبًا: «نثمن اتخاذ الرئيس تلك القرارات، واستغلاله روح الإنسان وشعوره بالمواطن المصري».

وذكر أن القرار يؤكد تصريحات الرئيس السيسي، التي أدلى بها خلال المؤتمر الوطني للشباب، بأنه سيتخذ القرارات اللازمة فورًا، بشأن كل ما يرفع إليه من توصيات تتفق مع الصلاحيات الدستورية.

وأضاف: «الرئيس عندما يعد بشيء معين، فهو صادق في تنفيذه، وقرار اليوم يرد على أهل الشر الذين يزعمون أن الحوار مجرد تمثيلية للإلهاء»، مستشهدًا باستجابة الرئيس لمطلب مجلس الأمناء، بمد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية.

وذكر أن عمليات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والعفو الرئاسي، لها أبعاد أمنية واجتماعية يجب مراعاتها، قائلًا إن قرارات العفو تؤكد أن المجال مفتوح أمام الجميع، طبقًا للقوانين والضوابط والأمن القومي المصري.

ودلل على انفتاح المجال العام، بحرية الرأي والتعبير التي يتمتع بها المشاركون في الحوار، مختتمًا: «المناخ مفتوح وكما قال الرئيس السيسي سابقًا، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.