 الشرطة الإسرائيلية تعلن عدد القتلى والجرحى في هجوم تل أبيب - بوابة الشروق
الجمعة 19 يوليه 2024 6:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الإسرائيلية تعلن عدد القتلى والجرحى في هجوم تل أبيب

وكالات
نشر في: الجمعة 19 يوليه 2024 - 6:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يوليه 2024 - 6:16 ص

أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة رجل في مكان الانفجار الذي هز مدينة تل أبيب فجر اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة "خلال عمليات البحث التي قامت بها قوات الشرطة، تم منذ وقت قصير العثور على جثة رجل متوفى في شقة بالقرب من مكان الانفجار.  ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه "بعد الانفجار الهائل في تل أبيب، بالقرب من السفارة الأمريكية في المدينة، تم العثور على رجل ميتا أثناء تفتيش قوات الأمن لمبنى قريب. وقد عثر على جسده آثار شظايا".

كما أصيب بالهجوم 7 إسرائيليين، بحسب الشرطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك