الشرطة الإسرائيلية تعلن عدد القتلى والجرحى في هجوم تل أبيب

أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة رجل في مكان الانفجار الذي هز مدينة تل أبيب فجر اليوم الجمعة.



وقالت المتحدثة "خلال عمليات البحث التي قامت بها قوات الشرطة، تم منذ وقت قصير العثور على جثة رجل متوفى في شقة بالقرب من مكان الانفجار. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه "بعد الانفجار الهائل في تل أبيب، بالقرب من السفارة الأمريكية في المدينة، تم العثور على رجل ميتا أثناء تفتيش قوات الأمن لمبنى قريب. وقد عثر على جسده آثار شظايا".

كما أصيب بالهجوم 7 إسرائيليين، بحسب الشرطة.