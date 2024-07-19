جالانت يتوعد إيران والحوثي: سنحاسب كل من يمس إسرائيل

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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الجمعة، إيران وجماعة الحوثي بالحساب، بعد هجوم بطائرة بدون طيار على مدينة تل أبيب فجر اليوم أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.

وجاءت تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تقييم مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي بشأن سقوط الطائرة على تل أبيب.

وقال جالانت في بيان، "المؤسسة الأمنية تعمل على تعزيز جميع أنظمة الدفاع بشكل فوري، وسوف تصفي الحساب مع أي شخص يضر بدولة إسرائيل أو يوجه الإرهاب ضدها"، وفق تعبيراته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه كان يقصد إيران والحوثيون.

وفجر الجمعة، نفذت جماعة "الحوثي" اليمنية هجوما مفاجئا هو الأول من نوعه بطائرة بدون طيار مفخخة استهدفت تل أبيب.

وأعلنت الجماعة على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، تل أبيب "منطقة غير آمنة" وأنها ستكون "هدفا أساسيا لأسلحتها".

وبحسب هيئة البث، فإن إسرائيليا قتل وأصيب 10 آخرين في هجوم الطائرة التي سقطت على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة بتل أبيب.

بدوره، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن الطائرة إيرانية الصنع من طراز "صمد 3"، ويُعتقد أنها أطلقت من اليمن.