مطار جدة يعلن تأثر بعض أنظمة شركات الطيران بالعطل التقني العالمي

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تأثر بعض أنظمة شركات الطيران بالمطار بالخلل التقني العالمي.

وأكد المطار في منشور عبر حسابه بموقع إكس، اليوم الجمعة، أنه جار العمل على حل المشكلة، داعيا المسافرين إلى التواصل مع الناقلات الجوية لمعرفة مستجدات مواعيد رحلاتهم.

وتسبب انقطاع كبير في خدمات الحوسبة السحابية في إلغاء وتأخير رحلات جوية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول، حيث أثر الانقطاع على العديد من شركات الطيران وأدى إلى تعطيل رحلات الطيران.

وأفادت مصادر بأن خللا تقنيا بأحد خوادم شركة كراود سترايك أثر اليوم الجمعة، على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.

وأفادت شركة مايكروسوفت، بأن "السبب الأساسي" لانقطاع تكنولوجيا المعلومات الشامل قد تم إصلاحه لتطبيقاتها، لكن "التأثير المتبقي" لا يزال يؤثر على بعض الخدمات.