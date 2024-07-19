إسرائيل: تأثر الخدمات الصحية بالعطل التقني العالمي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تأثر المستشفيات والخدمات الصحية الأخرى، بالخلل العالمي واسع النطاق في شبكات الحواسيب، وذلك حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الحديث لا يدور عن هجوم سيبراني، بل هو خلل في إحدى البرمجيات أدى إلى انهيار برامج التشغيل والحواسيب.

وتسبب عطل تقني عالمي، الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

وأصاب الخلل العديد من المطارات حول العالم، وأوقف بث شبكة سكاي نيوز البريطانية، وضرب كذلك هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وأصاب عدد من البنوك والبورصات حول العالم.