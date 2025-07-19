 الاتفاق على زيادة أجور العاملين في الصحف اليومية في ألمانيا بنسبة تتجاوز 10% - بوابة الشروق
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الاتفاق على زيادة أجور العاملين في الصحف اليومية في ألمانيا بنسبة تتجاوز 10%

هامبورج - (د ب أ)
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 9:40 م | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 9:40 م

من المنتظر زيادة أجور العاملين في الصحف اليومية في ألمانيا بموجب اتفاق بين الجهات الممثلة للعاملين ولدور النشر، وبحسب ما أعلنته نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا اليوم السبت، سترتفع الرواتب تدريجيًا على ثلاث مراحل بنسبة إجمالية متوسطة تبلغ 10.5% بحلول عام 2027.

وقال كبير مفاوضي "فيردي"، ماتياس فون فينتل: "بعد سنوات من الخسائر الحقيقية في الأجور، حان وقت إجراء تصحيح ملموس"،  وتبلغ مدة الاتفاق 3 سنوات، وتُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من يناير الماضي.

وذكرت "فيردي"، أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال الجولة العاشرة من المفاوضات الخاصة بالأجور، وكانت اندلعت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإضرابات التحذيرية، شاركت فيها، بحسب النقابة، 36 دار نشر وهيئة تحرير.

وقال كريستيان فينتسيك مفاوض نقابة الصحفيين الألمان: "ما كان من الممكن التوصل إلى هذه النتيجة يتحقق لولا الإضرابات التي نُفذت في هيئات التحرير من الشمال إلى الجنوب".

وأشارت "فيردي"، إلى أن الاتفاق سيفيد المبتدئين والمتدربين الصحفيين بشكل خاص، حيث تتراوح زيادات الرواتب بالنسبة لهم بين 11.5% و16% في المتوسط.

ومن جانبه، قال جورج فالراف كبير مفاوضي اتحاد الناشرين الرقميين وناشري الصحف في ألمانيا: "بعد محادثات طويلة لم تكن سهلة، يمثل هذا الاتفاق تحركًا من الجانبين".

وأضاف أن هذه النتيجة تمثل إشارة واضحة على التقدير تجاه هيئات التحرير.

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