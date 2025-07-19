استُشهد، صباح اليوم السبت، طفل رضيع يبلغ من العمر 35 يوماً في مدينة غزة، نتيجة سوء التغذية والجوع، في واقعة هي الثانية خلال 24 ساعة.

وبحسب شبكة «قدس برس»، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بأن الرضيع جواد الأنقر، توفي جراء مضاعفات حادة لسوء التغذية، في ظل عجز النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، وندرة الغذاء والرعاية.

ووفقاً لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد الأطفال الذين قضوا نتيجة سوء التغذية إلى 70 طفلاً، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالية الناتجة عن نقص الغذاء والدواء نحو 620 مريضاً منذ بدء الحرب.

وأكّدت وزارة الصحة في غزة أن أقسام الطوارئ تشهد تدفقاً غير مسبوق لحالات من الأعمار كافة تعاني إجهاداً حاداً بسبب الجوع، مشيرة إلى أن «مئات ممن نحلت أجسادهم باتوا معرضين للموت المحتم بعد أن تجاوزت أجسادهم قدرة التحمل».

من جهته، قال مدير مستشفى الشفاء د. محمد أبو سلمية، إن الطواقم الطبية تتعامل يومياً مع مئات المرضى الذين يعانون أعراض المجاعة الحادة، بينها الإجهاد وفقدان الذاكرة وسوء التغذية الحاد، مشيراً إلى وجود أكثر من 17 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الخطير.

وكانت وكالة الأونروا قد حذّرت في وقت سابق من أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعفت ما بين شهري مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي المتواصل.

ورغم هذه التحذيرات، لم تُقابل الأزمة باستجابة دولية فعّالة، في ظل استمرار سياسة التجويع الإسرائيلية، حيث تواصل سلطات الاحتلال منذ 2 مارس إغلاق المعابر، ومنع إدخال الإمدادات الغذائية والطبية، ما دفع القطاع إلى مرحلة المجاعة الكاملة، وفق توصيف تقارير أممية.