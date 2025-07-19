إشادة دولية بقدرة قناة السويس على مواجهة اضطرابات منطقة البحر الأحمر

حظي أداء قناة السويس، خلال اضطرابات منطقة البحر الأحمر، باهتمام دولي وإشادات واسعة رصدتها التقارير التحليلية والإخبارية الصادرة عن العديد من المنصات والمواقع الملاحية الدولية خلال الآونة الأخيرة.

وأكد بيان هيئة قناة السويس، إشادة منصة "Off shore energy"، بقدرة القناة على الصمود لمدة تقارب العامين في مواجهة الاضطرابات التي تفرضها الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر، في ظل عمليات إعادة توجيه واسعة النطاق للتجارة حول رأس الرجاء الصالح.

فيما أكد موقع"India shipping news" أن نجاح عبور إحدى أضخم حاملات السيارات في العالم لقناة السويس "BYD XI'AN "، يؤكد المرونة التشغيلية للقناة ودورها المركزي في استيعاب عودة ظهور حاملات السيارات وسط أنماط التجارة المتغيرة بسبب اضطرابات البحر الأحمر.

كما تطرق موقع "trade winds news" إلى تلك الجهود التي تعبر عن تطلع مصر إلى آسيا؛ أملا في زيادة حركة مرور ناقلات السيارات في قناة السويس رغم التحديات في منطقة البحر الأحمر.

وأكدت دراسة أوروبية حديثة نشرتها المنصة العالمية Off" shore energy" ، الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر استدامة على المستوى الملاحي والبيئي لما تحققه من استقرار لسلاسل الإمداد العالمية وخفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي أوروبي بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون بجامعة جوتنبرج تحت عنوان "تكاليف اضطرابات سلسلة التوريد البحري"، زيادة المخاوف البيئية مع اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية طرقا بديلة لقناة السويس على إثر أزمة البحر الأحمر.

وأظهرت تحليلات الدراسة ارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الناجمة عن طول الرحلات وأوقات الانتظار لسفن مجموعة ميرسك التي حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس إلى 44574 طنًا في فترة تعليق الملاحة المؤقت بقناة السويس في مارس 2021، خلال أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين.

وتستهدف الدراسة الاستفادة من النتائج واستخدامها كمعطيات تساهم في تحليل أثر أزمة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية في الوقت الراهن.

وتؤكد هيئة قناة السويس، ريادتها في مجال الاستدامة البحرية بتحقيق وفر في الوقت والمسافة مقارنةً بالمسارات البديلة مما يساهم في خفض استهلاك الوقود بنسب تتراوح من 10 إلى 90% وفقا لمينائي القيام والوصول، وما يترتب عليه من خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

وتشير التقارير الملاحية لقناة السويس إلى مساهمة القناة في خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من السفن بحوالي 55.4 مليون طن خلال عام 2023 مقارنة بالمسارات البديلة وتوفير الوقود بحوالي 16.9 مليون طن وزيادة حجم الانبعاثات العالمية الناتجة عن الشحن البحري خلال عام 2024 بحوالي 33.3 مليون طن، بجانب ارتفاع في استهلاك الوقود بحوالي 10.2 مليون طن، نتيجة إبحار العديد من الخطوط الملاحية بطريق رأس الرجاء الصالح، بدلًا من قناة السويس بسبب التحديات الأمنية بمنطقة البحر الأحمر.



