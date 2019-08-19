حريق غابات بإحدى جزر الكناري في إسبانيا يشرد 9 آلاف شخص على الأقل

تم إجلاء ما لا يقل عن 9 آلاف شخص مع استعار حريق غابات خارج عن نطاق السيطرة في جبال جزيرة جران كاناريا في جزر الكناري الإسبانية ليلتهم أكثر من 6 آلاف هكتار من الأراضي حتى اليوم الاثنين.

وذكرت الحكومة المحلية أن ألسنة اللهب بلغت من الارتفاع ما يصل إلى 50 مترا، وهددت أشجار الصنوبر في منتزه تامادابا الطبيعي، وهو كنز طبيعي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "رئتي" الجزيرة.

وأفادت قناة RTVE بالتليفزيون الإسباني بأنه تم إجلاء السكان من 50 قرية إلى جنوب غرب العاصمة لاس بالماس.

وقال أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، إن ظروف الطقس الصيفي الحار والرطوبة المنخفضة تجعل من الصعب التعامل مع الحريق "الشرس للغاية" الذي يعمل على مكافحته مئات من رجال الإطفاء.

كما ذكرت لورا أوتيرو، وهي متحدثة باسم خدمات الطوارئ المحلية، أنه بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الرياح القوية في تأجيج النيران في الجزيرة السياحية الواقعة قبالة شمال غرب أفريقيا.

وتم استخدام 800 ألف لتر من المياه أمس الأحد فقط في جهود مكافحة الحريق، وأظهرت مقاطع فيديو رجال إطفاء يمسكون بخراطيم كبيرة ويتحركون عبر الغابات التي تحترق في محاولة لإخماد النيران.

ولم يتأثر السائحون على شواطئ الجزيرة ذات الرمال البيضاء والتي تحظى بشعبية كبيرة بالحريق بشكل مباشر. واستقبلت الجزيرة العام الماضي نحو 5ر4 مليون سائح.

وعرضت المفوضية الأوروبية صورًا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للمناطق المتضررة، وعرضت المزيد من المساعدة على إسبانيا. وقالت متحدثة باسم المفوضية في بروكسل إنه في حالة الحاجة للمزيد من المساعدة، فإن المفوضية مستعدة لذلك.

ونقلت الصحف عن رئيس حكومة جران كاناريا، أنطونيو موراليس، القول إن سبب الحريق قد يكون عملًا تخريبيًا. ومع ذلك فإن السلطات لم تقدم بعد الدليل على ذلك.

وبدأ الحريق مساء أمس الأول السبت في بلدة باليسكو في الشمال الأسط وقرية تيخيدا القريبة منها، والتي تضررت أيضا من حريق شب قبل ذلك بأسبوع.