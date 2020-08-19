 كرواتيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كرواتيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا

بلجراد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 5:57 م

سجلت كرواتيا رقما قياسيا جديدا في عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 219 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، الأمر الذي وجه اليوم الأربعاء ضربة لمحاولات البلاد لجذب السياح الأوروبيين الذين يأملون في الهروب من القلق الذي يساورهم من الفيروس.

واستندت النتائج الجديدة إلى 1653 اختبارا فقط، ما يشير إلى أن معدل الاصابات مرتفع نسبيًا. وقال مركز التعامل مع أزمة كوفيد-19 إن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 19ر4 مليون نسمة بها الآن 1520 حالة نشطة.

كانت كرواتيا، أبلغت عن أرقام إصابة منخفضة، تتراوح بين بضع حالات وبضع عشرات الحالات عندما تم فتحها أمام السياح الأجانب في الأول من يوليو الماضي، إلا أنه في الوقت الذي بدأت فيه الزيادة الحالية، كان هناك أكثر من 800 ألف سائح على الساحل الأدرياتيكي في كرواتيا، أكثرهم من الألمان.

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