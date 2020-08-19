مقربون من زوجة بايدن: ستستمر في عملها حتى لو أصبحت سيدة أمريكا الأولى

لعبت المعلمة جيل بايدن، زوجة المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن، منذ فترة طويلة، دورًا كبيرًا في دعم الحملة الرئاسية لزوجها، وقد فعلت ذلك إلى جانب الحفاظ على روابط وثيقة مع وظيفتها اليومية كأستاذة لغة إنجليزية، في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية، وفقًا لما نقله موقع "سي إن بي سي" الأمريكي من بعض المقربين لها.

ولأول مرة منذ عام 1981 أخذت زوجة بايدن إجازة من حياتها المهنية في التدريس، لتكريس المزيد من الوقت لحملة زوجها، ولكن حتى خلال فترة استراحتها المؤقتة، يقول جيم ماكليلان عميد الفنون الحرة في الكلية "إن جيل بايدن حضرت دورات تدريبية تطوعية في التدريس عبر الإنترنت، حيث صرحت بأنها تخطط للعودة إلى وظيفتها اليومية حتى لو تم انتخاب زوجها".

ووفقًا لأنيتا ماكبرايد، والتي تدير مبادرة السيدات الأوائل في الجامعة الأمريكية، ستجعل جيل بايدن أول سيدة تشغل وظيفة يومية خارج البيت الأبيض.

وقالت ريتا برافير مراسلة شبكة سي بي إس نيوز إن جيل بايدن صرحت بقولها "إذا وصلنا إلى البيت الأبيض، فسأواصل التدريس، إنه أمر مهم، وأريد من الناس تقدير المعلمين ومعرفة مساهماتهم ورفع مستوى المهنة".

وانضمت جيل بايدن لأول مرة إلى كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية في عام 2009، بعد مسيرة مهنية طويلة في مجال التعليم، حيث أمضت عدة سنوات في التدريس في مدارس عامة مختلفة في ولاية ديلاوير الأمريكية، بما في ذلك مدرسة برانديواين الثانوية، حيث ألقت خطاب المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2020.

وأمضت جيل بايدن البالغة من العمر 69 عامًا، والحاصلة على درجة الدكتوراة في التعليم، وقتًا في التدريس في كلية المجتمع التقني بولاية ديلاوير قبل أن تتولى أحدث منصب لها في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية، بينما كان زوجها يشغل منصب نائب الرئيس في ظل إدارة أوباما، أصبحت جيل بايدن أول سيدة ثانية تشغل وظيفة بدوام كامل خارج البيت الأبيض.

وفي مقابلة عام 2016، تحدثت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما عما كان عليه الحال عند مشاهدة جيل بايدن وهي توفق بين واجباتها في وظيفتها اليومية وواجبات دورها كسيدة ثانية.

وخلال مقابلة مع مجلة "فوج"، وصفت جيل بايدن كيف أنها كأستاذة سترتدي ملابس الخدمة السرية مثل طلاب الجامعات وتجلس على أجهزة الكمبيوتر المحمولة لإخفاء نفسها.

وتتذكر ماري دودي، العميد المساعد السابق في كلية المجتمع التقني بولاية ديلاوير، كيف أنه حتى عندما عمل جو بايدن كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، احتفظت زوجته بشخصيتها المتواضعة.

قال دودي: "في شركة Delaware Tech، لم يعرفوا ببساطة أنها زوجة السيناتور بايدن، لم تستخدم بايدن، لأنها أرادت دائمًا أن تكون شخصية مستقلة وأن يعرفها الطلاب كمعلمة وليس كزوجة لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، إنها لا تحتاج إلى هذا التأكيد، إنها فقط من هي".

وأوضحت "جيل" أن التعليم كان على رأس الأولويات والعائلات العسكرية، مضيفة أنها ستعطي الأولوية أيضًا لتعليم ما قبل المدرسة ورياض الأطفال في الفترة المقبلة: "نحن بحاجة إلى برامج قراءة جيدة، ونحتاج إلى المساواة في المدارس، نحن نتنافس في هذه السوق العالمية، ويجب أن تتحسن مكانة الولايات المتحدة".