تراجع سهم تويوتا بعد أنباء عن خفض إنتاجها بنسبة 40% بسبب الرقائق

تراجع سعر سهم شركة تويوتا موتور كورب، أكبر منتج سيارات في العالم، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 4.7% تقريبا، في ظل تقارير عن اضطرار الشركة لخفض إنتاجها بنسبة 40% بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

وكانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية قد ذكرت اليوم، أن تويوتا تعتزم إنتاج حوالي 900 ألف سيارة فقط خلال الشهر المقبل وفقا لتوقعات يوليو الماضي، وهو ما يقل بمقدار 500 ألف سيارة تقريبا عن متوسط إنتاجها الشهري بسبب نقص إمدادات الرقائق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، إلى أن تفشي السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في مختلف دول جنوب شرق آسيا أثر أيضا بالسلب على إمدادات تويوتا من مكونات السيارات.

كانت تويوتا قد أبقت في وقت سابق من الشهر الحالي على توقعاتها لأرباح تشغيل العام الحالي الذي ينتهي في 31 مارس القادم، وهو ما أثار خيبة أمل المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تحسن الأداء المالي للشركة على غرار الشركات المنافسة بعد تراجع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتوقع تويوتا تحقيق أرباح تشغيل خلال العام الحالي بقيمة 2.5 تريليون ين (22.7 مليار دولار)، في حين أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يبلغ 2.95 تريليون ين.

وكانت تويوتا قد أعلنت في الشهر الماضي تمديد وقف العمل في مصانعها بتايلاند بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وتصل الطاقة الإنتاجية المجمعة لهذه المصانع إلى حوالي 760 ألف سيارة سنويا.





