مصرع طفل أفغاني سقط من شرفة فندقه ببريطانيا بعد هروبه من طالبان

قالت صحيفة اكسبريس البريطانية إن طفلا أفغانيا يبلغ من العمر 5 سنوات لقي مصرعه وذلك إثر سقوطه من نافذة فندق بمدينة شيفلد البريطانية بعد أيام قليلة من وصوله إلى المملكة المتحدة بعد فراره من حركة طالبان.



وكان الطفل وعائلته قد وصلا إلى المملكة المتحدة بعد فرارهم من الصراع الدائر في أفغانستان بسبب استيلاء طالبان على السلطة قبل أيام قليلة من وقوع الحادث.



وقالت صحيفة "اكسبريس" إن الطفل سقط من نافذة الغرفة من الطابق التاسع في فندق "اويوشيفلد" بجنوب يوركشير.



يذكر أن الطفل الأفغاني كان قد تم إجلاؤه مع أسرته إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر مع بدء تقدم حركة طالبان، حيث كان والده يعمل في السفارة البريطانية في كابول، عاصمة أفغانستان.