ميركل عن حملة الإجلاء في أفغانستان: عملية شديدة التعقيد

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حملة الإجلاء في أفغانستان بأنها "عملية شديدة التعقيد"، وقالت إن عليها أن تتوجه بالشكر للجيش ولأوزبكستان.

وقالت ميركل في مدينة جيسن اليوم الخميس: "نعمل بجهد كبير من أجل إعادة أناس من أفغانستان، ألمان وكذلك أيضا أكبر عدد ممكن من الموظفين المحليين أو أفغانيات وأفغان يحتاجون إلى الحماية، إنها حملة دولية منسقة تلعب فيها ألمانيا دورا مهما".

وأضافت ميركل: "أود أن أشكر جنودنا المشاركين في المهمة التي هي أبعد ما تكون عن السهولة فهي عملية شديدة التعقيد".

وأشارت ميركل إلى التعاون الوثيق مع أوزبكستان حيث تتوجه رحلات الإجلاء أولا من كابول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند وبعد ذلك يتم نقل الناس من هناك إلى ألمانيا على متن طائرات مدنية.

وقالت ميركل: "أتمنى أن ننجح في أن نعيد أكبر عدد ممكن من الناس إلى الوطن أو أن نوفر لهم الحماية والأمان".





