يخصص برنامج "زووم إفريقيا" الذي تقدمه سالي عاطف، على قناة "CBC"، حلقة غدا السبت للحديث عن دولة رواندا، حيث يستعرض البرنامج تقريرًا من قلب المتحف البرلماني برواندا، وتسلط الضوء على قصة مذبحة رواندا وحكاية حملة ٦٠٠ جندي انهوا المذبحة وحولوها لدولة سلام.

كما يقوم البرنامج بجولة داخل volcano national park، وهي حديقة خاصة بالغوريلا، لتكشف مرشدة سياحية عن تفاصيل الحديقة وطرق التعايش مع الغوريلا وحياتهم الخاصة.كما تجري مقدمة البرنامج سالي عاطف لقاء مع أرييلا كاجيروكا، رئيس قسم السياحة والمحادثة برواندا، لتكشف عن المتاحف والمحميات البرية والتجارب المختلفة التي توجد في رواندا، وعن مدى أهمية وحيوية قطاع السياحة بالنسبة لدولة السلام رواندا.

كذلك تجري لقاء مع رانيا البنا، سفيرة مصر في كيجالي، لتسليط الضوء على العلاقات المصرية الرواندية، وفرص الاستثمار داخل رواندا، وطبيعة البلد الإفريقي.

"زووم إفريقيا" يذاع السبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.