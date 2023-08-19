 ترك زوجته تنجب وهرول لإنقاذ طفل.. مصرع شاب صعقا في المنيا - بوابة الشروق
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ترك زوجته تنجب وهرول لإنقاذ طفل.. مصرع شاب صعقا في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 19 أغسطس 2023 - 5:03 ص | آخر تحديث: السبت 19 أغسطس 2023 - 5:03 ص

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته بصعق تيار كهربائي، أمام مستشفى النساء الجامعي، أثناء محاولته إنقاذ حياة طفل من الصعق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة الشاب حسام حسن، 25 سنة، من قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، بصعق كهربائي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الشاب كان ينتظر زوجته في حالة وضع ، أمام مستشفى النساء الجامعي ، فيما سقط كولدير مياه على طفل عمره 6 سنوات.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب هرول لإنقاذ الطفل لكنه تعرض لصعق كهربائي، وتوفي في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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