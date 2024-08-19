موسكو : استحالة إجراء محادثات مع كييف بعد هجوم كورسك

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبعد إجراء مفاوضات مع كييف على خلفية الهجوم الأوكراني المضاد على الأراضي الروسية.

وقال لافروف في حديث للتلفزيون الرسمي الروسي على هامش زيارة بوتين إلى أذربيجان، :"قال الرئيس ذلك بوضوح شديد للغاية ، أنه في أعقاب الهجمات ، أو حتى التوغل ، في منطقة كورسك ، أصبح من المستحيل إجراء أي محادثات".

وأضاف لافروف أيضا إن بوتين سيعرض قريبا تقييما للوضع.

وأستطرد لافروف قائلا، إن التقارير التي ترددت عن اتصالات بين الأطراف المتحاربة، من قبل وسطاء مثل قطر أو تركيا، ما هي إلا مجرد شائعات.

يشار إلى أن صمت الرئيس الروسي الحالي بشأن الأزمة في جيشه ليس أمرا جديدا.

وعندما واجه بوتين هزائم سابقة، لم يتحدث إلا بعد توقف طويل وأحيانا بعد حل الأزمة.

كانت قوات أوكرانية قد توغلت في السادس من الشهر الجاري في مقاطعة كورسك الروسية وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استيلاء قواته على العشرات من القرى بالمقاطعة، وقال أنه يهدف لإقامة منطقة عازلة بين بلاده وروسيا .