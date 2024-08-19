الشحات يدعم فتوح في أزمته الأخيرة

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وجه حسين الشحات مهاجم فريق الأهلي، رسالة دعم إلى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد أزمته الأخيرة.

وكانت محكمة جنايات مطروح قد قررت اليوم الإثنين، تأجيل جلسة فتوح إلى يوم 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه؛ في قضيتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وكتب الشحات عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»: «أي حد تعامل مع فتوح أكيد هيبقى عارف أن من أرجل وأحسن وألطف الناس إلا ممكن نتعامل معاها ربنا يفك كربك يا أخويا بإذن الله».

بدأت الواقعة بتلقي عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث بالكيلو 113 الساحلي اتجاه مطروح بالطريق السريع دائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال والفحص.

وتبين اصطدام سيارة اللاعب أحمد فتوح بأمين شرطة ما تسبب في وفاته وتم نقله لمستشفى العلمين.