الأهلي ينعى والد محمد الشناوي

تقدم نادي الأهلي ببرقية ينعى فيها وفاة والد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق.

كتب الأهلي في رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم".

أضاف الأهلي في بيانه "داعين المولى عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.