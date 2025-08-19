إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة إلى 32 درجة

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من المصطافين هروبًا من حرارة الطقس، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32 مئوية، فيما بلغت المحسوسة 35 درجة.

ورفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، بينما رُفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، مع التشديد على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات المنقذين حفاظًا على سلامتهم.

وأعرب عدد من المصطافين عن سعادتهم بالقدوم إلى البحر مع عودة ارتفاع درجات الحرارة، حيث قالت هالة إبراهيم، ربة منزل، إنها جاءت مع عائلتها هربًا من الحر، مؤكدة حرصها على قضاء الإجازة الصيفية سنويًا في شواطئ بحري، معتبرة أن الأجواء البحرية تعوض حرارة الطقس.

وأضاف محمد علي، موظف، أنه اختار شاطئ بحري لقضاء يومه مع أصدقائه، مشيدًا بجهود فرق الإنقاذ المنتشرة، موضحًا التزام جميع الرواد بتعليمات رجال الإنقاذ.

وقال حسن سعيد، أحد مسؤولي شاطئ بحري، إن فرق الإنقاذ منتشرة بطول الشاطئ لمتابعة حالة البحر والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن غرف خلع الملابس والحمامات متاحة مجانًا للزائرين.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة العميد أحمد إبراهيم، جددت دعوتها للمواطنين للاستمتاع بالشواطئ، مؤكدة جاهزية فرق الإنقاذ للتعامل مع أي طارئ، مع توفير جميع الخدمات الأساسية لراحة الرواد.