برباتوف يعتزل كرة القدم

أعلن النجم البلغاري ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام الأسبق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونشر برباتوف فيديو عبر موقع «الانستجرام» معلنا من خلاله اعتزاله، مشيرا إلى أنه لن يبتعد نهائيا عن عالم الساحرة المستديرة.

كما أكد نجم يونايتد الأسبق، أنه سيفتقد المباريات والأهداف وهتاف الجماهير عند تسجيل الأهداف.

ولعب برباتوف خلال فترة احتراف استمرت لأكثر من 20 عاما في العديد من الأندية الأوربية على رأسها الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام وفولهام وأيضا بايرن ليفركوزن وموناكو الفرنسي، وكانت آخر تجاربه بعالم المستديرة مع نادي كيرلا بلاستيرز الهندي.

وحقق برباتوف صاحب الـ38 عاما، خلال مسيرته العديد من البطولات أبرزهم، 3 ألقاب دوري إنجليزي، ولقب لكأس العالم للأندية، كما فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2010-2011، بعدما سجل 20 هدفا.