«تعليم شمال سيناء»: انتهاء أول برنامج تعليمي باستخدام التكنولوجيا للمدرسين

قال وكيل مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء القائم بأعمال مدير عام المديرية حسين سلامة إن البرنامج التعليمي باستخدام التكنولوجيا للاستفادة من المبعوثين العائدين تم تنفيذه بهدف نقل خبراتهم ومعارفهم إلى المتدربين من المدرسين والمدرسات، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة في تطوير التعليم وتحديث المناهج.

وأضاف سلامة - خلال ختام فعاليات البرنامج اليوم الخميس - أن نجاح البرنامج باعتباره الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية يدل على الجهود المبذولة من المنفذين والمشرفين والمتدربين وتميزهم.

من جانبها أكدت مدير عام الشئون التنفيذية في مديرية التربية والتعليم حنان المداح أنه تم البدء بمعلمات مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على أن يشمل باقي المراحل التعليمية تماشيا مع اتجاه الدولة لتطوير التعليم، وذلك بالاستفادة من المعلمين والخبراء العائدين من البعثات الخارجية في نقل التكنولوجيا المتطورة والاستفادة منها في تطوير التعليم.

وقال مسئول وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم أشرف عبد العزيز سليمان إنه تم إعداد كوادر تدريبية من المتدربات للاستفادة منهن في تدريب زملائهن وتنفيذ البرنامج على مستوى المدارس لجذب الأطفال والشعور بمتعة التعليم من خلال استخدام مهارات القرن 21 في التعليم عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتحويل جميع الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية.