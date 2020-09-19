رئيس بيرو يدعو الكونجرس لتجنيب البلاد أزمة بإجراءات عزله

دعا رئيس بيرو مارتن فيزكارا نواب البرلمان إلى تجنب سقوط البلاد بشكل أكبر في أزمة، حيث يستعدون للتصويت على إجراءات عزله، في خضم انكماش اقتصادي مدمر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، قال الرئيس متحدثا لأعضاء الكونجرس في العاصمة ليما اليوم الجمعة، إن القضية بالنسبة لعزله مبنية على اتهامات كاذبة، يجب على مكتب النائب العام أن يفتح تحقيقا بشأنها.

وقال فيزكارا إنه سيظهر للادعاء أنه لم يرتكب أي مخالفات. وقال فيزكارا للنواب إن "بيرو تتمتع بالحيوية ولها توقعات عالية للتنمية بعد (مرض) كوفيد-19"، وقال: "دعونا لا نخلق أزمة أخرى بلا أي أساس".

ويتجه فيزكارا للنجاة من التصويت بعد أن سحبت معظم أحزاب المعارضة دعمها لعزله، تجنبا لتصعيد أزمة سياسية بعدما وافقت على هذه الإجراءات قبل أسبوع مضى.

وتلاشى التأييد للإطاحة بالرئيس بعد مزاعم بأن رئيس الكونجرس مانويل ميرينو ربما سعى للحصول على دعم القوات المسلحة، غير أن ميرينو ينفي ذلك.

وبينما أعلن فيزكارا براءته، عرض أيضا غصن زيتون على المعارضة، قائلا إنه على استعداد "لبناء الجسور الضرورية، وتجديد الثقة، والمضي قدما".

ويهدد عدم الاستقرار السياسي بأن يؤثر سلبا على دولة تتضرر بالفعل جراء كوفيد-19.

وفي ظل تسجيل البلاد أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا إلى عدد السكان في العالم، انكمش الناتج المحلي الإجمالي تلك الدولة المنتجة للنحاس بنسبة 30 بالمئة في الربع الثاني، وهو أسوأ تباطؤ يشهده اقتصاد رئيسي.