تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، بسوق العبور على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.5 جنيه، إلى 2.5 جنيه

البطاطس من 2.25 إلى 3.25 جنيه

البصل من 3 جنيهات إلى 4.5 جنيه

الكوسة بين 4 إلى 7 جنيهات

الفاصوليا من 12 جنيها إلى 18 جنيها

الباذنجان البلدي من 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات

الفلفل الرومي من 4 إلى 6 جنيهات

الفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات

الخيار البلدي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه

البامية من 12 جنيها إلى 18 جنيها

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 9 جنيهات إلى 12 جنيها

الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهات

عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات

جوافة من 3 الى 5 جنيهات

مانجو بلدي من 5 جنيها إلى 10 جنيهات

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها

الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها