تعرف على أسعار الفاكهة والخضروات بسوق العبور اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، بسوق العبور على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1.5 جنيه، إلى 2.5 جنيه
البطاطس من 2.25 إلى 3.25 جنيه
البصل من 3 جنيهات إلى 4.5 جنيه
الكوسة بين 4 إلى 7 جنيهات
الفاصوليا من 12 جنيها إلى 18 جنيها
الباذنجان البلدي من 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات
الفلفل الرومي من 4 إلى 6 جنيهات
الفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات
الخيار البلدي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه
البامية من 12 جنيها إلى 18 جنيها
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال الصيفي من 9 جنيهات إلى 12 جنيها
الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهات
عنب بناتي أصفر من 4 إلى 6 جنيهات
جوافة من 3 الى 5 جنيهات
مانجو بلدي من 5 جنيها إلى 10 جنيهات
البطيخ من 12 إلى 18 جنيها
الخوخ المستورد بسعر 15 جنيها