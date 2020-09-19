 رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي: المجلس سيصوت على خليفة جينسبيرج - بوابة الشروق
السبت 19 سبتمبر 2020 6:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي: المجلس سيصوت على خليفة جينسبيرج

ميتش ماكونيل
ميتش ماكونيل
د ب أ
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 5:44 ص | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 5:44 ص

قال رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل مساء الجمعة إن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيصوت على مرشح الرئيس دونالد ترامب ليحل محل القاضية روث بادر جينسبيرج في المحكمة العليا.

وقال ماكونيل في بيان إنه "سيتم التصويت على مرشح الرئيس ترامب على أرض مجلس الشيوخ الأمريكي"

وبرر ماكونيل هذه الخطوة قائلاً إن هناك أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ ورئيس جمهوري، على عكس الوضع عام 2016 عندما انتخب الأمريكيون أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ "ليحدث توازن في الولاية الثانية" للرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما.

وأضاف ماكونيل أن الجمهوريين "تعهدوا بالعمل مع الرئيس ترامب ودعم أجندته، خاصة تعييناته المتميزة في القضاء الاتحادي"

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك