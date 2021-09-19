تخفيضات تصل إلى 50% في معرض أهلا مدارس بالأقصر

• وكيل التموين: المعرض مستمر حتى بدء الدراسة.. ورئيس الغرفة التجارية بالأقصر: به اشتركات نت مميزة للطلبة

شهدت محافظة الأقصر افتتاح فعاليات معرض "أهلا مدارس" لطرح جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن معرض "أهلا مدارس" يقام بالتعاون بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية؛ حيث يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية بأسعار مخفضة بسعر المصنع؛ لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأوضح صلاح، لـ"الشروق"، أن المعرض يستمر حتى موعد بداية العام الدراسي الجديد، يستهدف، في خلال هذه الفترة، البيع بتخفيضات تتراوح بين 30% إلى 50% على جميع المنتجات الموجودة بداخله، وستبدأ من 15% إلى 40% على جميع الأدوات المدرسية والمكتبية.

ويشارك في المعرض الأساسي الكائن بالقرب من مزلقان القراريش 24 عارضا على مساحة 300 متر مربع لعرض مستلزمات الاستعداد للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي، ذلك بجانب مشاركة 42 محلا تجاريا بتخصيص جزء من محلاتهم لمبادرة "أهلا مدارس" لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأكد أن الوزارة وفرت جميع المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بجانب توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل، والمستلزمات الغذائية التي يحتاجها "ساندوتش الطلاب"، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم 20 معرضا متنقلا لطرح وبيع الأدوات المدرسية في الأماكن التي لا تتوفر فيها مكتبات مدرسية كالقرى والنجوع النائية.

وتابع: "المعرض يتضمن كل ما يحتاجه الطلاب، إضافة إلى توفير جميع المواد الوقائية التي تستخدم احترازيًا من الإصابة بفيروس كورونا، بجانب توزيع العديد من نقاط التطهير داخل المعرض، وزيادة عرض الممرات لإتاحة مسافة كبيرة لتحرك الزوار ومنع أي تزاحم بما يخدم اتباع الإجراءات الاحترازية، مع توفير أجهزة قياس درجة الحرارة لقياس درجة حرارة المترددين عليه".

من جهته، قال صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، إنه بجانب معرض مزلقان القراريش، يتم أيضا بالتعاون مع المحافظة، تنظيم معرض آخر في مدينة إسنا ليخدم طلاب المدينة نفسها، إضافة إلى طلاب قراها من الشرق والغرب.

وأضاف، لـ"الشروق"، أن الغرفة التجارية توفر طابقًا كاملًا بأحد المولات في مدينة إسنا مجانًا، للتجار، للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس على سعر البيع للمستهلك، مشيرا إلى أن العام الحالي سيشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين؛ نظرًا للتخفيضات الموجودة على أسعار المنتجات، التي تمتاز بجودة عالية في نفس الوقت.

كما يشهد المعرض مشاركة شركات المحمول لطرح عروض مميزة لاشتراكات الإنترنت للطلاب تماشيًا مع توجيهات الدولة في توفير الإنترنت للطلاب.

وأكد أن هذا العام شهد تنسيقا كبيرا مع مديرية الصحة بخصوص التداعيات الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في المعرض؛ حيث تم توفير كمامات للمواطنين، بجانب توفير الكثير من المعقمات في المعرض، ووجود فرق تعمل أولا بأول على التخلص من جميع المخلفات أو النفايات، وذلك بالترتيب مع مديرية الصحة.