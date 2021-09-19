قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إيرادات الدولة خلال العام الماضي زادت بنحو 12%، لكنّ الدولة تطمح لتحقيق نتائج أكبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء السبت، أن النمو الاقتصادي الذي تحقّق خلال فترة جائحة كورونا بلغ 3.3%، موضحًا أنه لولا الجائحة لكانت نسبة النمو ما بين 6% إلى 6.5%.

تابع: "هذا معناه أن الناتج المحلي لم ينمُ بنفس درجة النمو، وهذا يعود لأسباب كثيرة بينها وجود عجز بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة يتم وضعه على الدين".

وأكمل: "ممكن أقبل زيادة شوية في الدين لتجاوز هذه المرحلة، وإلا سنكون مضطرين لوقف المشروعات وعدم القدرة على زيادة المرتبات والمعاشات والقص من المصروفات".

وأشار إلى أنّ القرار الاستراتيجي الذي تم الاعتماد عليه هو ضرورة المحافظة على الاقتصاد والمواظبة على خلق فرص عمل، وهو ما فرض الحاجة للتمويل في هذه الفترة الاستثنائية وذلك من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو عبر طرح السندات".