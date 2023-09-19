الأمم المتحدة: الأمطار تدمر مأوى أكثر من 900 نازح غربي اليمن

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أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير مأوى أكثر من 900 نازح في الساحل الغربي لليمن.

وقالت المنظمة الدولية، في حسابها على منصة إكس (تويتر): "أمطار غزيرة ضربت الساحل الغربي لليمن أواخر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تدمير مأوى أكثر من 900 نازح".

وأضافت المنظمة أن "أكثر من 135 أسرة، تلقت مواد الإغاثة الطارئة منذ بدء هذه الفيضانات".

وأشارت إلى أنها "ما تزال تساعد أكثر من 125 أسرة على إصلاح مآويها المتضررة جراء الأمطار الغزيرة".

وسقط قتلى وجرحى خلال الأيام الماضية جراء تضرر العديد من الأسر جراء السيول في مناطق بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.