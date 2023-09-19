باتشوكا يضرب سانتوس لاجونا بثلاثية في الدوري المكسيكي

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فاز فريق باتشوكا على ضيفه سانتوس لاجونا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وسجل أهداف باتشوكا مارينو هينستروزا وبريان جونزاليس وإيليان هيرنانديز في الدقائق الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و69 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل، سجل هدفي سانتوس لاجونا خوان برونيتا وفيليكس توريس في الدقيقتين 56 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد مارسيلو كوريا، لاعب سانتوس لاجونا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع باتشوكا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد سانتوس لاجونا عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.