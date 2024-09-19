نقيب الأشراف: قراءة سيرة النبي وتطبيقها عمليا أصبح ضرورة في ظل ما نعيشه

نقيب الأشراف: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن

قال نقيب الأشراف، السيد الشريف، إن قراءة سيرة النبي وتطبيقها تطبيقاً عمليا صحيحًا أصبح ضرورة ملحة في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتابع الشريف: "فليكن احتفالنا هذا إحياء لكل القيم الدينية والأخلاقية وترجمة ذلك إلى سلوك، فنحن في أشد الحاجة إلى وحدة الصف واستخلاص الدروس من السيرة النبوية العطرة التي كانت ركيزة الإنسانية. ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية".

وأضاف الشريف، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مهمة بناء الإنسان وتنميته ويتجلى ذلك في المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر والتي كان آخرها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تقدم شامل للمجتمع المصري.

وأكد نقيب الأشراف أن هذا ما يحتم علينا مضاعفة الجهود والعمل الدائم لمواجهة التحديات لذا نحن في نقابة السادة الأشراف نعمل بالتعاون مع المؤسسات الدينية مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية للوصول نحو مجتمع راق تسوده الألفة والحب.

ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية لها دور رائد ومشرف، وبالغ الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المعونات الإنسانية إلى غزة، لذا أنتهز هذه الذكرى العطرة للتأكيد على دعم نقابة السادة الأشراف الكامل لالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.