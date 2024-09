محافظ كفر الشيخ يتابع إطلاق مبادرة Five in One في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات إطلاق مبادرة Five in One ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إشارة بدء مبادرة five in one عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لأعضاء مشروع شباب يدير شباب YLY والمنضمين حديثًا له بجميع محافظات مصر، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن فاعلية Five in One فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وتعزيز روح الانتماء والتفاعل بينهم، وتوسيع نطاق المشاركة الشبابية، والمساهمة في صنع القرار، ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن لقاء اليوم يعقد كل عام وتنظمه الوزارة لتعريف الأعضاء الجدد بالأعضاء القدامى بالمشروع على مستوى الجمهورية، للاستفادة من خبراتهم وعرض خطة عمل الوزارة وعرض خطة الثلاثة أشهر القادمة للمشروع، ويعد هذا أول لقاء للموسم السادس، مضيفًا أن إسراء مدحت قائد الموسم السادس بكفر الشيخ تولت مهمة تقديم كلمة أعضاء المشروع على مستوى الجمهورية أمام وزير الشباب والرياضة اليوم خلال اللقاء.

جدير بالذكر، أن مشروع شباب يدير شباب YLY هو أحد المشروعات التطوعية التى أطلقها وزير الشباب والرياضة خلال عام 2018، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مدار ستة مواسم حتى الآن.