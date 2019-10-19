أسطورة ليفربول ينصح صلاح وماني بعدم الرحيل

وجه جون ألدريج أسطورة ليفربول السابق، النصيحة لثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني بالبقاء داخل الأنفيلد وعدم الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وقال ألدريج في تصريحات نقلتها صحيفة "اكسبريس" البريطانية، إن على صلاح وماني البقاء مع ليفربول لأن الفريق في وضع مثالي بالفترة الحالية.

ويرى أسطورة ليفربول أن ناديي برشلونة وريال مدريد يمران بمرحلة انتقالية حاليا على عكس ليفربول.

وأشار ألدريج في تصريحاته إلى أن الفرصة في الفوز بالبطولات في ليفربول أكبر من برشلونة وريال مدريد.

ونجح صلاح مع ليفربول في تسجيل 77 هدفًا وساهم في صناعة 32 آخرين في 116 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الريدز في صيف 2017-2018، في الوقت الذي سجل فيه ماني 67 هدفا، وساهم في صناعة 24 هدفا خلال 134 وذلك منذ مجيئه لأنفيلد قبل صلاح بموسم واحد.

ويلاقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بـ24 نقطة، في الجولة التاسعة نادي مانشستر يونايتد غدا الأحد على ملعب أولد ترافورد.