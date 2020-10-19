مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بالغربية

لقى شخصان بمحافظة الغربية مصرعهما، فيما أصيب طفلين آخرين، في حادث انقلاب توك توك بقرية إدشاي بدائرة مركز كفر الزيات في الغربية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين في حادث انقلاب التوك توك، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد التوك توك بسرعة زائدة، اصطدم بسيارة على طريق إدشاي – أبو الغر بدائرة مركز كفر الزيات، نتج عن ذلك وفاة شخصين أحدهما سائق التوك توك ويدعى "رضا.س" وسيدة تدعى "أسماء.ا" وإصابة طفليها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.