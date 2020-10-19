مقتل 6 حوثيين وإصابة عشرات آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني بالحديدة

قتل 6 مسلحين حوثيين بينهم قيادي وأصيب عشرات آخرون، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات تابعة للجيش اليمني بمحافظة الحديدة غربي البلاد.



وقال بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني إن "قوات اللواء السادس عمالقة رصدت محاولة تسلل لمسلحي الحوثي شرق مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة ، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".



وأضاف البيان أن "المواجهات أسفرت عن مصرع 6 من المسلحين الحوثيين بينهم قائد المجاميع المهاجمة، مع إصابة عشرات آخرين".



ولفت إلى "فرار بقية العناصر الحوثية المهاجمة نحو مناطق تمركز مسلحي الحوثي، بعد تلقيها ضربات الجيش ".



وتشهد مناطق في الحديدة مواجهات متكررة رغم الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحوثيين إثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم نهاية العام 2018.