الزمالك يكشف موقف ساسي وعلاء من اللحاق بإياب إفريقيا

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن موقف الثنائي محمود علاء مدافع الفريق وفرجاني ساسي من اللحاق بإياب دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء والمقرر لها السبت المقبل، على استاد برج العرب.

وحقق الزمالك فوزا على مضيفه الرجاء بهدف دون رد في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال أمير في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة "الزمالك": "أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني، الجميع كانوا رجالاً في المغرب".

وأضاف: "مجهود الموسم رفضنا التفريط فيه من خلال محاولة البعض هز استقرار النادي، الفوز على الرجاء خطوة في نصف النهائي وسنحسم المباراة بلقاء العودة والوصول إلى نهائي البطولة وحصدها".

وواصل: "الفوز رغم ظروف الإصابات وغيابات سواء محمود علاء وفرجاني ساسي وحازم إمام، كل هذا أستفز اللاعبين، وجعلت الجميع يتكاتف من أجل الزمالك".

واستكمل: "تألق أحمد سيد زيزو، هو لاعب مهم وبمجهوده أجبر الجميع على احترامه ويركز في عمله وأصبح اضافة كبيرة للزمالك لكن ما وصل إليه من مستوى بسبب خامة اللاعبين المتواجدين في الفريق الذين سيساعدون أي لاعب على التألق والنجاح، الفريق له دور في ظهور أي لاعب بشكل مميز وينسجم سريعاً مع الزمالك".

واستطرد: "حازم إمام كان يستطيع المشاركة في المباراة لكن كان من الممكن أن يكون هناك خطر عليه، واستقر الجهاز الفني على منحه راحة والدفع بأحمد عيد الذي أصبح اكتشاف والذي يحصل على خبرات عريضة من المشاركة في مباريات كبرى رغم صغر سنه، حازم إمام ينصحه ويتحدث معه دائماً لمنحه التعليمات".

وشدد: "لا نستطيع حسم موقف فرجاني ساسي الآن، وسيتحدد موقفه بناءً على نتيجة المسحة الطبية، وإلى آخر لحظة كان يتمنى أن يشارك في مباراة الرجاء، نتابع حالته بشكل مستمر واللاعبين يدعمونه".

واختتم: "محمود علاء قريب من اللحاق بمباراة العودة، وسيخضع لفترة تأهيلية لتجهيزه، لكن حتى لو لم يشارك فالجميع قادر على تعويض غياب أي لاعب، مثلما فعل عبد الغني لتعويض غياب محمود علاء أمام الرجاء".

وفي سياق متصل ، أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ساسي سيجري مسحة كورونا جديدة، قبل عودته للقاهرة، قائلا: "فرجاني ساسي سيجري مسحة قبل عودة الفريق للقاهرة، واذا كانت سلبية سيعود مع الفريق إلى مصر، وإذا كانت المسحة ايجابية سيستمر اللاعب في المغرب ولن يسافر مع البعثة، وهذا وفقًا للاجراءات الاحتزازية ولكنه بحالة جيدة".