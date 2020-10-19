 البرهان يشكر ترامب على الخطوة البناءة برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب - بوابة الشروق
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البرهان يشكر ترامب على الخطوة البناءة برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

ترامب - ارشيفية
ترامب - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 10:36 م
أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن عظيم تقديره وتقدير الأمة للرئيس دونالد ترامب و للإدارة الأمريكية لإقدامهم على إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، قال البرهان، إن «اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الاثنين: «أخبار رائعة! وافقت حكومة السودان الجديد، التي تحرز تقدمًا كبيرًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم».

وأضاف: «بمجرد الإيداع سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، مختتمًا: «أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان!».

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