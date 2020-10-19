نائب رئيس جامعة طنطا يناقش المشاكل المواجهة للدراسات العليا

اجتمع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الإثنين، مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بالكليات العملية بمشاركة ممثلين عن كليات الطب والصيدلة والعلوم وطب الأسنان.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، إلى أن الاجتماع يهدف إلى التواصل مع أعضاء الهيئة المعاونة، ومناقشة أهم المشكلات التي تواجههم في البحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية ولأهميته في الارتقاء بمستقبل وطننا.

ووجه نائب رئيس الجامعة، أعضاء الهيئة المعاونة بأهمية إنشاء مجموعات بحثية وقطاعات بحثية، كما شجعهم على ضرورة الاشتراك في المشروعات البحثية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والارتقاء بترتيب جامعة طنطا في التصنيفات الدولية.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد الشنشوري أستاذ طب الأطفال بكلية الطب، ومدير مركز المشروعات، والدكتور محمد لبيب سالم أستاذ علم المناعة بكلية العلوم، والدكتور محمد عطية أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، والدكتورة دينا عبد الهادي مدير البوابة الإلكترونية ووحدة التصنيف الدولي.