 محافظ الوادي الجديد يعلن حصد 3 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يعلن حصد 3 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:24 م
شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، احتفالية جائرة مصر للتميز الحكومي التي أقيمت بمقر قصر القبة الرئاسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.

وأعرب الزملوط عن بالغ اعتزازه وفخره بفوز مدينة الخارجة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الثاني لأفضل قرية (البشندي)، والمركز الثالث لأفضل مركز (الداخلة)، مهنئا أهالي المحافظة، وموجهاََ الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التميز بكافة مراكز المحافظة.

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