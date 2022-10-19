الدفاع الروسية: أكثر من 100 سفينة روسية تؤدي حاليا مهام في محيطات العالم

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 100 سفينة وغواصة وسفن دعم تابعة للبحرية الروسية تقوم الآن بمهام مختلفة في أجزاء مختلفة من المياه الدولية.

وقال القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف "اليوم تقوم أكثر من 100 سفينة وغواصة وسفن دعم بالمهام الموكلة إليها في مناطق مختلفة من المحيطات العالمية".. حسبا ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تتضمن طراد صواريخ (فارياج) وسفينة (أدميرال تريبوتس) الكبيرة المضادة للغواصات، وناقلة (بوريس بوتوما) أنهت مهامها في شرق البحر المتوسط ​​مؤخرا.

كما أطلع يفمينوف قدامى المحاربين على بعض السفن التي يجري بناؤها.