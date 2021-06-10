مدرب فرنسا متفائل بشأن إمكانية لحاق بوجبا بالمونديال

عاد النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا لتدريبات يوفنتوس الإيطالي مساء الثلاثاء، بعد فترة غياب طويلة، وذلك قبل نحو شهر واحد على انطلاق مشوار منتخب بلاده في مونديال قطر.

ولم يشارك بوجبا في أي مباراة مع يوفنتوس منذ عودته للفريق في يوليو الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسط شكوك حول لحاقه بكأس العالم عقب خضوعه لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى.

لكن بوجبا عاد للتدريب بشكل جزئي وسط زملائه اليوم الثلاثاء، في خبر إيجابي لمنتخب فرنسا الذي سيبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، بمواجهة أستراليا الشهر المقبل في قطر. وأعرب ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن تفاؤله بشأن قدرة بوجبا على المشاركة في مونديال قطر.

وقال ديشان في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست"، إنه متفائل بشأن حالة بوجبا، مشيرا إلى أن برنامجه العلاجي "يسير بشكل جيد".

وقال ديشان :"الشيء المهم أنه تعافى، ثم سيبقى السؤال الخاص بجاهزيته، حيث لم يلعب منذ فترة طويلة".

وأضاف: "لكني أكرر، قبل التفكير في إمكانية استدعاءه ، ينبغي أن يكون جاهزا".

وأشاد ديشان بحصول مهاجمه كريم بنزيما هداف ريال مدريد الإسباني على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مضيفا: "إنه يستحقها ، هو أمر مهم للكرة الفرنسية بأكملها، سواء المنتخب الوطني أو الأندية".