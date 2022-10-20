إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض 5 أشخاص للإصابة بكسور وجروح؛ إثر انقلاب سيارة داخل أرض زراعية، على طريق "بسيون– دسوق" في نطاق مركز بسيون بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود بلاغ بانقلاب سيارة داخل الأراضي الزراعية على الطريق الدائري "بسيون– دسوق"، ووجود مصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة انقلاب سيارة داخل الأراضي الزراعية علي الطريق الدائري "بسيون– دسوق"، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة.

ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وسحجات، تم نقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي لإسعافهم، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.