أرجع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، تأخر فوز فريقه على سموحة، لافتقاد لاعبي الأبيض الشراسة المطلوبة خاصة في الشوط الأول بعكس الفريق السكندري.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الزمالك تحسن في الشوط الثاني وأن التغييرات كانت مقصودة لإحداث الفارق.

وتابع: "هل توقعت أن يسجل أكينيولا؟.. بالطبع وإلا لما دفعت به".

وأوضح أنه الدفع باللاعب سواء أساسي أو بديل في يد اللاعب نفسه، وأن البعض يسأل عن مشاركة سامسون أكينيولا أساسيا في المباريات المقبلة لمجرد أنه سجل هدفا.

كما انتقد مدرب الزمالك جدولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي ألا يعرف مواعيد مبارياته المقبلة بشكل دقيق وصولا لنهاية المسابقة.

وأضاف أن نسق أي فريق يمكن أن يفقده بسهولة عندما تكثر التوقفات خاصة فترات العطلة الدولية التي تأتي بعد أسابيع قليلة من انطلاق الدوري.