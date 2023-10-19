 هاني برزي: الإدارة السابقة وراء ابتعاد الرعاة عن نادي الزمالك - بوابة الشروق
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هاني برزي: الإدارة السابقة وراء ابتعاد الرعاة عن نادي الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:49 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 1:49 ص

أكد هاني برزي، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سوء أداء الإدارة السابقة وراء تراجع الرعاة عن النادي.

قال برزي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور":" اسم الزمالك يستطيع جذب العديد من الرعاة ولكن سوء أداء الإدارة السابقة أبعدت الرعاة والمستثمرين عنه".

أضاف: "لا يصح أن نادي عريق بحجم الزمالك لا يوجد على قميص فريق الكرة به إلا راعي واحد فقط".

أتم: "سنعمل بشكل كبير على ملف الرعاة، ولكن هذا لن يحدث إلا عند الزمالك لهيبته مرة أحرى، وهناك العديد من الرعاة المنتمين لنادي الزمالك ينتظرون دعم النادي بمجرد تحسن واستقرار الأوضاع داخله".


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