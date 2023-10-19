توسك يعتزم عقد مباحثات رفيعة في بروكسل الأسبوع المقبل

يجري زعيم المعارضة البولندية، دونالد توسك، مباحثات في بروكسل الأسبوع المقبل، بعدما حقق أغلبية ائتلافية إثر الانتخابات التي جربت بالبلاد يوم الأحد الماضي، حسبما قال حليف حزبي.

وقال بوريس بودكا، وهو مسئول كبير في حزب المنبر المدني الليبرالي، بزعامة رئيس الوزراء السابق توسك، للصحفيين بعد اجتماع الحزب في وارسو أمس الأربعاء: "ستجرى مباحثات رفيعة المستوى".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن الأولوية القصوى بالنسبة لبولندا هي الإفراج عن مليارات من الدولارات في شكل مساعدات من الاتحاد الأوروبي، تحتجزها بروكسل حتى الآن على خلفية مخاوف تتعلق بسيادة القانون في عهد حكومة حزب القانون والعدالة القومي.

وفاز حزب توسك وحزبان آخران بعدد كافٍ من المقاعد لتشكيل حكومة في بولندا، وإزاحة حزب القانون والعدالة من السلطة.